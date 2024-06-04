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Лавров прибыл в Конго в рамках рабочей поездки по Африке

4 июня он проведет переговоры с руководством страны.
Мария Зайцева 2024-06-04 00:40:36
© Фото: MID_Russia Telegram

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго для переговоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

Министр прибыл в Демократическую Республику Конго, где 4 июня состоятся переговоры с руководством страны в городе Ойо.

В аэропорту Сергея Лаврова встретил министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо.

Ранее 3 июня Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри, это была первая страна, которую глава МИД посетил в рамках своей рабочей поездки по Африке.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Африка #МИД РФ #переговоры #Конго #жан-клод гакоссо
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