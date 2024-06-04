Лавров прибыл в Конго в рамках рабочей поездки по Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго для переговоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

Министр прибыл в Демократическую Республику Конго, где 4 июня состоятся переговоры с руководством страны в городе Ойо.

В аэропорту Сергея Лаврова встретил министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо.

Ранее 3 июня Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри, это была первая страна, которую глава МИД посетил в рамках своей рабочей поездки по Африке.