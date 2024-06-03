Лавров прибыл в Гвинею в рамках поездки по Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыв в столицу Гвинеи - Конакри, сообщает РИА Новости. Это первая страна, которую он посетит во время рабочей поездки по Африке. У трапа его встретил гвинейский коллега Морисанда Куяте.

Это уже шестой визит Лаврова в Африку за последние два года. В 2022 году он побывал в Египте, Эфиопии, Уганде и Республике Конго. Зимой 2023 года Лавров в рамках одной поездки посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею. Через месяц после этого дипломат съездил в Мали, Мавританию и Судан, еще через какое-то время - в Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Еще раз он побывал в ЮАР на саммите БРИКС в августе 2023 года.

Ранее Сергей Лавров объявил, что Россия готовится открыть посольства в трех странах Африки. Речь идет о Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан. МИД РФ, по словам министра, продолжает развивать российско-африканские отношения, чтобы перейти на новый уровень стратегического партнерства стран.