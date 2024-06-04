Минобр Чувашии не подтвердил факт раздевания школьников перед ЕГЭ

В Чувашии не подтвердили информацию о раздевании выпускников до нижнемго белья на досмотре перед ЕГЭ. Об этом написало министерство образования региона во «ВКонтакте».

Прокуратура Чувашии организовала проверку из-за появившихся сообщений о том, что в селе Яльчики школьников заставили раздеваться перед охранником на досмотре. В местном минобразования сообщили, что провели служебное разбирательство.

«В ходе служебного расследования были просмотрены записи с видеокамеры, установленной во входной группе школы, для оценки достоверности информации опрошены специалисты пункта проведения экзамена, которые были задействованы в обеспечении допуска детей в ППЭ, с них взяты объяснительные. Факт раздевания выпускников до нижнего белья не подтверждается», - говорится в публикации ведомства.

При этом отмечается, что министерство образования Чувашской Республики имеет право обратиться в суд, чтобы защитить честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее инцидент с раздеванием на досмотре перед ЕГЭ произошел в Воронеже. В интернет попало видео, где ученица задирает кофту, сами школьницы заявили, что сделать это их попросила экзаменационная комиссия. Они также сообщили, что им пришлось снимать нижнее белье, так как оно «звенело».

По результатам проверки Следственного комитета, найти доказательства тому, что школьниц заставляли раздеваться, не удалось. В местном минобразования также не нашли никаких нарушений. Директор воронежской школы Лариса Хопрова уволилась после инцидента, однако, по имеющимся данным, это может быть связано с выходом на пенсию.