В Чувашии проверят случай досмотра школьниц до нижнего белья перед ЕГЭ

Прокуратура Чувашии начала проверку после появления информации о досмотре детей перед экзаменом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство республики.

«Проводится проверка данной информации», - отметили в прокуратуре Чувашии.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что в одной из школ Чувашии перед допуском в здание, где должен был состояться экзамен, школьниц начали проверять вплоть до нижнего белья. Министр образования республики Дмитрий Захаров местному телевидению заявил, что будет проводиться служебная проверка. Он отметил, что расследование проведут вместе с прокуратурой и дадут правовую оценку случившемуся.

Похожая ситуация с пристальным досмотром школьников перед сдачей экзаменов случилась в Воронеже. Тогда ученики пожаловались на раздевание перед ЕГЭ. В Государственной думе России потребовали наказать виновников инцидента. СК РФ начал проверку после происшествия.