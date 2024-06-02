Директор школы в Воронеже уволилась после случаев с раздеванием на ЕГЭ

Директор школы в Воронеже Лариса Хопрова уволилась после инцидента с раздеванием школьниц перед ЕГЭ. Женщина написала заявление по собственному желанию, вероятно, это связано с выходом на пенсию, передает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В интернете действительно есть видео, на котором одна из учениц задирает кофту. Однако по словам самих школьниц, сделать это просили члены экзаменационной комиссии. Девушкам приходилось снимать нижнее белье, так как оно «звенело». Срабатывали металлические «косточки» и другие элементы одежды, а также пирсинг и брекеты.

В Министерстве образования Воронежа этических нарушений в действиях проверяющих не нашли. С чем оказались не согласны в Госдуме РФ. Заинтересовались тотальным досмотром детей перед экзаменом в прокуратуре. Проверку начал и Следственный комитет. Но по последней информации, которую нам удалось узнать у министра просвещения Сергея Кравцова, школьниц раздеваться перед ЕГЭ не заставляли. Факт этот после проверки Рособрнадзора не подтвердился.