В Воронеже проверят школу после жалоб на раздевание перед ЕГЭ

Депутаты и Рособрнадзор проведут проверку случаев с раздеванием школьников в воронежской школе перед ЕГЭ, заявила в беседе со «Звездой» председатель Комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова.

«Говорят, что перегородки в туалете убрали - это абсолютно точно перебор. Списывать нельзя, шпаргалки проносить нельзя. Но все остальное - это перебор и не от большой ответственности за свои действия происходит», - сказала она.

Накануне ученики школы №62 в Воронеже пожаловались, что на входе им пришлось снимать даже нижнее белье, потому что срабатывали металлодетекторы и школьников отказывались пропускать на экзамен.

Девочки рассказали, что школьниц просили снимать украшения и обувь, а потом сотрудники пункта предположили, что срабатывают «косточки» в бюстгальтере.

На записях с камер видеонаблюдения видно, например, как ученицу попросили поднять кофту.

Минобразования Воронежской области опубликовало первые результаты служебного расследования о случившемся в школе №62. Комиссия отсмотрела около шести часов съемок, поговорила с сотрудниками и не нашла нарушения порядка проведения экзамена и моральных норм. Работавшие на металлоискателе люди действовали по инструкции, заявили в ведомстве.

Проверяющие не увидели на записях прикосновений к школьникам. Некоторых девочек осматривали при помощи ручного металлодетектора, но это делали корректно, с привлечением женщины-охранника, заверили в ведомстве.