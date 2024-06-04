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Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону поехать воевать на Украину

Политик неоднократно критиковал НАТО за наращивание поддержки Украине.
Глеб Владовский 2024-06-04 14:07:10
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону поехать на Украину и поучаствовать там в боевых действиях.

«Макрону я скажу: "Ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову"», - заявил он в ходе предвыборного мероприятия кандидата партии «Лига» в мэры города Бари.

Сальвини неоднократно подвергал критике руководство НАТО за наращивание военной поддержки Киеву и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по территории России, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Макрон выразил желание создать коалицию стран, которые желают обучать личный состав ВСУ на территории Украины. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что на Украину направляется первая группа французских военных инструкторов.

Также сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли 39 раз территорию ДНР.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #эммануэль макрон #Маттео Сальвини
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