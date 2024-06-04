ВСУ 39 раз за сутки атаковали территорию ДНР

Вооруженные силы Украины 39 раз за сутки с 3 по 4 июня совершили атаки по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб.

Был поврежден один объект гражданской инфраструктуры. На донецком и горловском направлениях зафиксировано 19 обстрелов, один на волновахском.

В сумме Украина выпустила 113 единиц различных боеприпасов.

За прошлые сутки войска Украины 35 раз совершили атаки по территории Донецкой Народной Республики.