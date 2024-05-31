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Гончаренко* анонсировал прибытие на Украину первых французских военных

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, легализующие пребывание на территории страны военных инструкторов из Франции.
Ян Брацкий 2024-05-31 19:38:41
© Фото: Sergei Stepanov, Xinhua, Global Look Press

Первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», - написал он в своем Telegram-аккаунте.

На неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, необходимые для пребывания на территории страны военных инструкторов из Франции. Это произошло после его встречи с коллегой Себастьяном Лекорню.

Теперь иностранцы могут посетить тренировочные базы на Украине, ознакомиться с их персоналом и инфраструктурой.

А накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании создать коалицию стран, которые смогут обучать националистов киевского режима. Обучение коснется способов разминирования, навыков технической экспертизы боевых самолетов и поддержания их в нормальном состоянии.

В Кремле подобные инициативы ранее назвали опасными и предупредили западные страны, что это не способствует переговорному процессу и затягивает конфликт на Украине.

* - физическое лицо, внесено в РФ в перечень террористов и экстремистов

#Франция #Украина #ВСУ #Верховная рада
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