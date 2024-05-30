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Le Monde: Франция хочет создать коалицию инструкторов для ВСУ

По словам французского лидера, этот вопрос займет несколько недель или даже дней.
Ирина Егорова 2024-05-30 16:37:11
© Фото: Alexis SciardKeystone Press Agency, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать коалицию стран, которые желают обучать личный состав ВСУ на территории Украины.

«Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», - передает RT cо ссылкой на Le Monde.

Отмечается, что обучение будет касаться таких тем, как способы разминирования, навыки техэкспертизы военных самолетов и поддержки техники в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что  украинские военные работают в США, Великобритании, в большинстве стран ЕС, Канаде, Норвегии, Австралии и Грузии. За два года специальной военной операции партнеры Киева обучили 21 тысячу украинских солдат работе на 160 различных образцах техники. Также зарубежные игроки обучают пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.

#в стране и мире #Франция #коалиция #Украина #макрон #ВСУ #обучение #солдаты
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