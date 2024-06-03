Китай назвал три причины, из-за которых не участвует в саммите по Украине

Китай не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии, поскольку для этого не созданы необходимые условия. Официальный представитель МИД Мао Нин пояснила позицию республики.

«Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта», - сообщила дипломат.

Мао Нин добавила, что Пекин не раз указывал на три фактора, которые должна иметь мирная конференция. Это признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.

Об отказе Китая от участия в этой конференции в Швейцарии стало известно 31 мая. Одним из пунктов обоснований было указано отсутствие на ней России.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что там поддержали отказ Пекина от участия в конференции по Украине, и добавил, что тот изначально указал на бесперспективность проведения встреч, касающихся украинского конфликта, без участия Москвы.

Накануне, 2 июня, стало известно, что Саудовская Аравия не примет участие в конференции в Швейцарии. В качестве пояснения также указано отсутствие на ней российской делегации.