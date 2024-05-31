Reuters: Китай не будет участвовать в конференции в Швейцарии

Китай не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Так называемая мирная конференция не отвечает условиям Пекина, потому что там не будет представлена Россия, говорится в сообщении.

Швейцария планирует провести конференцию по Украине 15-16 июня на курорте Бюргеншток. От участия в ней отказались лидеры ЮАР Сирил Рамапоса и Бразилии Лула да Силва.

Предполагается, что президент США Джо Байден тоже не приедет в Бюргеншток из-за предвыборного мероприятия в Калифорнии.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай поддержит международную мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом.

Владимир Путин прокомментировал конференцию в Швейцарии и заявил, что невозможна формула мира, «основанная на хотелках», а не на реальной ситуации.