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Reuters: Китай не будет участвовать в конференции в Швейцарии

Пекин не устроило отсутствие России в числе участников.
Владимир Рубанов 2024-05-31 06:16:14
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press

Китай не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Так называемая мирная конференция не отвечает условиям Пекина, потому что там не будет представлена Россия, говорится в сообщении.

Швейцария планирует провести конференцию по Украине 15-16 июня на курорте Бюргеншток. От участия в ней отказались лидеры ЮАР Сирил Рамапоса и Бразилии Лула да Силва.

Предполагается, что президент США Джо Байден тоже не приедет в Бюргеншток из-за предвыборного мероприятия в Калифорнии.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай поддержит международную мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом.

Владимир Путин прокомментировал конференцию в Швейцарии и заявил, что невозможна формула мира, «основанная на хотелках», а не на реальной ситуации.

#ЮАР #Китай #Россия #Украина #сша #Владимир Путин #Бразилия #конференция #Швейцария
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