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Кремль поддержал отказ КНР от участия в конференции по Украине

Дмитрий Песков напомнил, что Китай с самого начала говорил о бесперспективности проведения встреч в таких форматах без участия России.
Андрей Аркадьев 2024-05-31 13:26:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Китая от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Представитель Кремля отметил, что Пекин изначально указал на бесперспективность проведения встреч, касающихся конфликта на Украине, без участия Москвы. Подобные форматы бесперспективны и являются пустым времяпрепровождением, подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что позиция России идентична позиции Китая.

«Мы поддерживаем такой подход», - сказал Песков.

Так называемый саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На конференции украинская сторона надеется заручиться поддержкой мира на своих условиях. Россия присутствовать не будет.

Китай также не будет принимать участия в саммите. Мирная конференция не отвечает условиям Пекина, потому что там не будет представлена Россия. Предполагается, что президент США Джо Байден тоже не приедет на саммит из-за предвыборного мероприятия в Калифорнии.

#Украина #Кремль #кнр #Швейцария
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