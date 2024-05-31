Кремль поддержал отказ КНР от участия в конференции по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Китая от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Представитель Кремля отметил, что Пекин изначально указал на бесперспективность проведения встреч, касающихся конфликта на Украине, без участия Москвы. Подобные форматы бесперспективны и являются пустым времяпрепровождением, подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что позиция России идентична позиции Китая.

«Мы поддерживаем такой подход», - сказал Песков.

Так называемый саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На конференции украинская сторона надеется заручиться поддержкой мира на своих условиях. Россия присутствовать не будет.

Китай также не будет принимать участия в саммите. Мирная конференция не отвечает условиям Пекина, потому что там не будет представлена Россия. Предполагается, что президент США Джо Байден тоже не приедет на саммит из-за предвыборного мероприятия в Калифорнии.