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DPA: Саудовская Аравия не примет участие в конференции в Швейцарии

Так называемый саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На конференции украинская сторона надеется заручиться поддержкой мира на своих условиях. Россия присутствовать не будет.
Ирина Егорова 2024-06-02 19:37:58
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости

Саудовская Аравия не намерена участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, так называемом «саммите мира». Причиной является отсутствие на мероприятии российской делегации. Об этом информирует агентство DPA.

При этом официального отказа со стороны Эр-Рияда пока нет.

Также от участия в конференции по Украине ранее отказался Китай, который с самого начала говорил о бесперспективности проведения встреч в таких форматах без участия России. Предполагается, что президент США Джо Байден тоже не приедет на саммит из-за предвыборного мероприятия в Калифорнии. Президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также отказались приезжать на саммит в Швейцарию.

Напомним, мероприятие состоится 15-16 июня в Швейцарии, недалеко от города Люцерн. На конференции ожидается присутствие делегаций из 160 стран. России среди них нет.

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