Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщается на сайте МИД страны. Ограничения введены в отношении 116 физлиц и организаций. Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России.

«Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Норвегии нет российских активов, однако данная мера необходима, чтобы использовать доходы, полученные от замороженных российских активов для помощи Киеву.

Новый, уже 14-й по счету санкционный пакет против России власти ЕС утвердили 24 июня. Ограничения коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, новые санкции якобы должны ослабить Россию и не позволить Москве обходить ранее введенные ограничения. Кремль считает, что коллективный Запад не в состоянии признать провал политики односторонних рестрикций и ограничений. Основной удар от подобной политики принимает на себя мировая экономика, уточнил Владимир Путин.