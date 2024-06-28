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Лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций против России

В Брюсселе обвинили Москву в якобы «дестабилизирующих действиях за рубежом».
Сергей Лебедев 2024-06-28 03:38:08
© Фото: Thomas Banneyer, dpa, Globallookpress

Лидеры Евросоюза выступили за создание нового режима санкций против РФ и усиление работы по борьбе с пророссийскими взглядами в средствах массовой информации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету Европы продолжать работу над новым режимом санкций», - говорится в документе.

Напомним, в минувший понедельник ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что новые ограничения должны якобы ослабить РФ и не позволить Москве обходить уже введенные.

Всего с февраля 2022 года под ограничения Евросоюза попали 1 725 физических лиц и 420 организаций.

#Россия #политика #ЕС #евросоюз #санкции #ограничения
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