Лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций против России

Лидеры Евросоюза выступили за создание нового режима санкций против РФ и усиление работы по борьбе с пророссийскими взглядами в средствах массовой информации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету Европы продолжать работу над новым режимом санкций», - говорится в документе.

Напомним, в минувший понедельник ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что новые ограничения должны якобы ослабить РФ и не позволить Москве обходить уже введенные.

Всего с февраля 2022 года под ограничения Евросоюза попали 1 725 физических лиц и 420 организаций.