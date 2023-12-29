Песков заявил, что у РФ есть список активов, которые она может изъять в ответ

В Кремле заранее анализировали возможные шаги в ответ на конфискацию активов России западными странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Рассматривались такие решения, которые бы соответствовали ее интересам, сказал он.

План возможных ответных действий в России разрабатывали, «понимая непредсказуемость наших контрагентов и их склонность к нарушению международного права и своих собственных законов», сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что у Москвы есть список активов, которые можно конфисковать в ответ. Песков не стал называть эти активы.

При этом действия западных правительств по конфискации замороженных российских активов нанесут удар по основным параметрам международной экономики и подорвут доверие других стран к США и Евросоюзу, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что страны G7 активизировали переговоры о конфискации части замороженных активов России. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что Россия симметрично ответит на такой шаг. При этом, по его словам, у Москвы достаточно замороженных иностранных активов, которые находятся на так называемых счетах типа «С».