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Во Франции начались парламентские выборы

Они были назначены Макроном после проигрыша его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент.
Ирина Егорова 2024-06-30 12:19:18
© Фото: Nicolas MaeterlinckKeystone Press Agency, Global Look Press

Во Франции стартовал первый тур досрочных парламентских выборов. Избирательные участки распахнули свои двери для французов - они будут работать с 9.00 до 19.20 по московскому времени, передает BFMTV.

Французы выберут 577 депутатов, которые должны будут баллотироваться на пятилетний срок. В выборах участвуют около 4 000 кандидатов. 

Во второй тур, который состоится 7 июля, пройдут два лучших кандидата, но к ним могут присоединиться претенденты, которые получили более 12,5% голосов в первом туре.

Первые результаты будут опубликованы после 20.00, когда закроются последние избирательные участки.

Выборы были назначены президентом страны Эмманюэлем Макроном после того, как его партия «Возрождения» проиграла выборы в Европарламент. Победу тогда одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN).  Макрон девятого июня заявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные выборы в парламент. Некоторые считают «авантюру» главы Франции с досрочными выборами обреченной на провал.

#Франция #Выборы #эммануэль макрон #Парламент #избирательные участки
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