Во Франции начались парламентские выборы

Во Франции стартовал первый тур досрочных парламентских выборов. Избирательные участки распахнули свои двери для французов - они будут работать с 9.00 до 19.20 по московскому времени, передает BFMTV.

Французы выберут 577 депутатов, которые должны будут баллотироваться на пятилетний срок. В выборах участвуют около 4 000 кандидатов.

Во второй тур, который состоится 7 июля, пройдут два лучших кандидата, но к ним могут присоединиться претенденты, которые получили более 12,5% голосов в первом туре.

Первые результаты будут опубликованы после 20.00, когда закроются последние избирательные участки.

Выборы были назначены президентом страны Эмманюэлем Макроном после того, как его партия «Возрождения» проиграла выборы в Европарламент. Победу тогда одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Макрон девятого июня заявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные выборы в парламент. Некоторые считают «авантюру» главы Франции с досрочными выборами обреченной на провал.