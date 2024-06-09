Крайне правая партия лидирует во Франции на выборах в Европарламент

Крайне правая партия «Национальное объединение» лидирует во Франции на выборах в Европарламент. По первым подсчетам, который проводит Французский институт общественного мнения, НО набирает 32% голосов. Это вдвое больше, чем набрала правящая партия Эмманюэля Макрона «Ренессанс» (15,4%).

Телканал BFMTV сообщил, что «Национальное собрание» со значительным перевесом побеждает на выборах в Европейский парламент.

Отмечается, что на третьем месте «Социалистическая партия» и партия «Общественное место» с 13,9%. На четвертом месте идет «Непокорившаяся Франция» с 9,3% голосов. Пятое место занимает пария «Республиканцы» с 6,8%, на шестом - «Отвоевание» с 5,2%, и седьмое «Экологисты» с 5%.

По данным BFMTV, предварительные итоги прокомментирует Эмманюэль Макрон в своем обращении к жителям Франции.

Напомним, в странах Европейского союза началось голосование на выборах в Европарламент. Выборы прошли, в частности, в Греции и Болгарии, при этом в последней избирали депутатов еще и в местный парламент.