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Крайне правая партия лидирует во Франции на выборах в Европарламент

Крайне правая партия «Национальное объединение» набрала 32% голосов на выборах в ЕП, что вдвое больше результата лидирующей партии Эмманюэля Макрона.
Игнат Далакян 2024-06-09 22:21:06
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress

Крайне правая партия «Национальное объединение» лидирует во Франции на выборах в Европарламент. По первым подсчетам, который проводит Французский институт общественного мнения, НО набирает 32% голосов. Это вдвое больше, чем набрала правящая партия Эмманюэля Макрона «Ренессанс» (15,4%).

Телканал BFMTV сообщил, что «Национальное собрание» со значительным перевесом побеждает на выборах в Европейский парламент.

Отмечается, что на третьем месте «Социалистическая партия» и партия «Общественное место» с 13,9%. На четвертом месте идет «Непокорившаяся Франция» с 9,3% голосов. Пятое место занимает пария «Республиканцы» с 6,8%, на шестом - «Отвоевание» с 5,2%, и седьмое «Экологисты» с 5%.

По данным BFMTV, предварительные итоги прокомментирует Эмманюэль Макрон в своем обращении к жителям Франции.

Напомним, в странах Европейского союза началось голосование на выборах в Европарламент. Выборы прошли, в частности, в Греции и Болгарии, при этом в последней избирали депутатов еще и в местный парламент.

#в стране и мире #Франция #Европарламент #Выборы #Эмманюэль Макрон #национальное собрание #правая партия
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