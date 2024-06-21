Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах в США

Кандидатуру американского президента Джо Байдена на пост президента США могут заменить, если он проиграет первые дебаты Дональду Трампу. Об этом пишет журналист Сеймур Херш.

Он сообщил в своем блоге на платформе Substack, что если выступление действующего президента США будет очень плохим, то Байдена и его советников попросят согласиться на то, чтобы в августе на общенациональном съезде демократической партии в Чикаго он отказался от выдвижения своей кандидатуры и объявил этот процесс открытым для других претендентов.

Отмечается, что в таком случае заменить Джо Байдена может губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер. При этом Херш считает, что в случае провала на дебатах нынешний американский лидер сможет показать лучший результат во втором раунде, который запланирован на 10 сентября.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена опозорившим Соединенные Штаты. Трамп обрушился с критикой на Байдена на саммите «Большой семерки».