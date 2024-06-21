МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах в США

Американский журналист Сеймур Херш представил сценарий замены Джо Байдена на выборах президента США.
Игнат Далакян 2024-06-21 22:09:47
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кандидатуру американского президента Джо Байдена на пост президента США могут заменить, если он проиграет первые дебаты Дональду Трампу. Об этом пишет журналист Сеймур Херш.

Он сообщил в своем блоге на платформе Substack, что если выступление действующего президента США будет очень плохим, то Байдена и его советников попросят согласиться на то, чтобы в августе на общенациональном съезде демократической партии в Чикаго он отказался от выдвижения своей кандидатуры и объявил этот процесс открытым для других претендентов.

Отмечается, что в таком случае заменить Джо Байдена может губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер. При этом Херш считает, что в случае провала на дебатах нынешний американский лидер сможет показать лучший результат во втором раунде, который запланирован на 10 сентября.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена опозорившим Соединенные Штаты. Трамп обрушился с критикой на Байдена на саммите «Большой семерки».

#в стране и мире #сша #Джо Байден #демократы #кандидатура #Выборы президента #замена
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 