В США обсуждают замену Байдена на выборах после его провала на дебатах

Однопартийцы действующего президента США Джо Байдена начали обсуждать его замену на предстоящих выборах. Об этом сообщает Politico.

«Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что некоторые активно обсуждают то, что когда-то было невообразимо - его замену», - говорится в сообщении.

Первые дебаты между главой Белого дома Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом состоялись минувшей ночью. Сразу несколько источников телеканала CNN сообщили о панике в стане демократов по их итогам, пишет RT.

Ключевые спонсоры Демократической партии заявили «о катастрофе». Они настаивают, что партия должна как-то решить этот вопрос. Некоторые назвали выступление Байдена «худшим в истории» и призвали президента завершить кампанию.

О том, что Байдена могут заменить, если он проиграет первые дебаты своему оппоненту от республиканцев, ранее заявил известный журналист Сеймур Херш. По его словам, это может произойти в августе на общенациональном съезде демократов в Чикаго.