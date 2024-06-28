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В США обсуждают замену Байдена на выборах после его провала на дебатах

Ключевые спонсоры Демократической партии назвали выступление Джо Байдена на дебатах «худшим в истории» и призвали его завершить кампанию.
Ян Брацкий 2024-06-28 12:50:41
© Фото: VANNICELLI GRILLOTTI, Keystone Press Agency, Global Look Press

Однопартийцы действующего президента США Джо Байдена начали обсуждать его замену на предстоящих выборах. Об этом сообщает Politico.

«Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что некоторые активно обсуждают то, что когда-то было невообразимо - его замену», - говорится в сообщении.

Первые дебаты между главой Белого дома Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом состоялись минувшей ночью. Сразу несколько источников телеканала CNN сообщили о панике в стане демократов по их итогам, пишет RT.

Ключевые спонсоры Демократической партии заявили «о катастрофе». Они настаивают, что партия должна как-то решить этот вопрос. Некоторые назвали выступление Байдена «худшим в истории» и призвали президента завершить кампанию.

О том, что Байдена могут заменить, если он проиграет первые дебаты своему оппоненту от республиканцев, ранее заявил известный журналист Сеймур Херш. По его словам, это может произойти в августе на общенациональном съезде демократов в Чикаго.

#сша #Выборы #дебаты #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден
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