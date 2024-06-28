МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американист Богуславская оценила, кто выигрышнее смотрелся на дебатах

По ее словам, Трамп в физическом плане смотрелся намного лучше, а Байден словно был дезориентирован и смотрел в пустоту.
Ирина Егорова 2024-06-28 10:54:42
© Фото: Artem PriakhinKeystone Press Agency, Global Look Press

Отсутствие эмпатии к нуждам избирателей наблюдалось у обоих кандидатов в предвыборных теледебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом, заявила американист и кандидат политических наук Юлия Богуславская. По ее словам, они не отвечали на поставленные вопросы, постоянно уходя о темы.

Эксперт считает, что Трамп на фоне Байдена смотрелся более выигрышно.

«Конечно, Трамп смотрелся бодрее, чем Байден, говорил и реагировал более динамично. Более живая мимика, и речь куда более живая... Трамп сосредоточен, сконцентрирован на происходящем», - цитирует ее Радио Sputnik.

Речь же Байдена сбивалась, она была невнятной, в целом нынешний президент выглядел дезориентированным, «со взглядом в пустоту», добавила она.

Выступление Байдена также не понравилось демократам, посеяв внутри партии панику. Байден на фоне Трампа выглядел невыгодно, не вступал в критику, например, по вопросу абортов, заявили аналитики CNN. 

Телевизионные дебаты между двумя кандидатами в президенты США прошли минувшей ночью в необычном формате - без зрителей. Также во время выступления одного из кандидатов микрофон соперника выключался. Вторая встреча Байдена и Трампа состоится 10 сентября. Сами выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

#сша #Трамп #Выборы #дебаты #Джо Байден #оценка #Речь #американист
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 