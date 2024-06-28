Американист Богуславская оценила, кто выигрышнее смотрелся на дебатах

Отсутствие эмпатии к нуждам избирателей наблюдалось у обоих кандидатов в предвыборных теледебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом, заявила американист и кандидат политических наук Юлия Богуславская. По ее словам, они не отвечали на поставленные вопросы, постоянно уходя о темы.

Эксперт считает, что Трамп на фоне Байдена смотрелся более выигрышно.

«Конечно, Трамп смотрелся бодрее, чем Байден, говорил и реагировал более динамично. Более живая мимика, и речь куда более живая... Трамп сосредоточен, сконцентрирован на происходящем», - цитирует ее Радио Sputnik.

Речь же Байдена сбивалась, она была невнятной, в целом нынешний президент выглядел дезориентированным, «со взглядом в пустоту», добавила она.

Выступление Байдена также не понравилось демократам, посеяв внутри партии панику. Байден на фоне Трампа выглядел невыгодно, не вступал в критику, например, по вопросу абортов, заявили аналитики CNN.

Телевизионные дебаты между двумя кандидатами в президенты США прошли минувшей ночью в необычном формате - без зрителей. Также во время выступления одного из кандидатов микрофон соперника выключался. Вторая встреча Байдена и Трампа состоится 10 сентября. Сами выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.