Трамп пообещал остановить конфликт на Украине до начала президентства

Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания президентом США урегулирует конфликт на Украине до официального вступления в должность. Такое заявление он сделал во время телевизионных дебатов с действующим главой государства Джо Байденом.

«Я решу этот вопрос. И я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом», - отметил политик.

Напомним, аналогичное заявление Дональд Трамп сделал на прошлой неделе на митинге в штате Филадельфия. Тогда он пообещал «положить конец» конфликту до инаугурации.

До этого экс-президент США неоднократно утверждал, что способен сделать это за сутки. Кроме того, он обещал прекратить «бесконечные» выплаты киевскому режиму.