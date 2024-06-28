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Байден заявил, что при Трампе экономика США погрузилась в хаос

Действующий американский президент упрекнул своего предшественника в ходе телевизионных дебатов.
Сергей Лебедев 2024-06-28 05:12:07
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Экономика Соединенных Штатов после правления Дональда Трампа находилась в свободном падении и погрузилась в хаос. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе предвыборных дебатов. По его словам, за время пандемии уровень безработицы в стране увеличился до 15%.

«К тому времени, как он ушел, все погрузилось в хаос, буквально в хаос. Мы собрали все по частям», - сказал хозяин Белого дома.

Напомним, первые телевизионные дебаты стартовали сегодня в Атланте. Ожидается, что мероприятие продлится около 90 минут. В ходе него действующий президент и его предшественник обсудят наиболее острые вопросы.

Дебаты в этом году впервые проходят без зрителей в зале. Отмечается, что у Дональда Трампа и Джо Байдена нет заранее заготовленных текстов. Также им во время мероприятия запрещено общаться с помощниками.

#Экономика #Выборы #дебаты #Дональд Трамп #Джо Байден #хаос
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