Задержана собственница сгоревшего во Фрязино здания

Собственница сгоревшего во Фрязино здания задержана в Московской области, информирует региональный СК. По информации следствия, она не обеспечила безопасность в помещениях, которые сдавала в аренду.



«С 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга», - говорится в сообщении ведомства.

В 2019 году умершего собственника признали банкротом, была введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в руководстве которого оказались люди из близкого окружения собственницы. Это позволило ей получать прибыль от сдачи помещений в аренду и средства от оплат коммунальных услуг.

«Вступив в сговор, собственница здания, ее представитель и заместитель генерального директора ООО "Исприн" оказывали арендаторам услуги <...> не обеспечив, в свою очередь, безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки, а также за соблюдением требований пожарной безопасности помещений», - передает ГСУ СК.

Подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания. Ранее сообщалось, что были задержаны двое фигурантов. Они будут находиться в СИЗО до 24 августа.

Во время слушания представитель собственника объекта Антон Спешилов сообщил, что помогал выводить людей из горящего здания, знал лично всех погибших и что в этой трагедии у него погиб отец.

Напомним, что именно нарушение электропроводки является у следствия основной версией причины возникновения пожара, который унес жизни шести человек, еще один находится в больнице. Пожар начался на пятом этаже и быстро распространился на все здание, охватив площадь в 5 000 «квадратов».