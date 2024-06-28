МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Задержана собственница сгоревшего во Фрязино здания

Следствие считает, что она не обеспечила безопасность в помещениях, которые сдавала в аренду.
Ирина Егорова 2024-06-28 11:30:39
© Фото: Stringernews.ru, Global Look Press

Собственница сгоревшего во Фрязино здания задержана в Московской области, информирует региональный СК. По информации следствия, она не обеспечила безопасность в помещениях, которые сдавала в аренду.


«С 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга», - говорится в сообщении ведомства.

В 2019 году умершего собственника признали банкротом, была введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в руководстве которого оказались люди из близкого окружения собственницы. Это позволило ей получать прибыль от сдачи помещений в аренду и средства от оплат коммунальных услуг.

«Вступив в сговор, собственница здания, ее представитель и заместитель генерального директора ООО "Исприн" оказывали арендаторам услуги <...> не обеспечив, в свою очередь, безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки, а также за соблюдением требований пожарной безопасности помещений», - передает ГСУ СК.

Подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания. Ранее сообщалось, что были задержаны двое фигурантов. Они будут находиться в СИЗО до 24 августа. 

Во время слушания представитель собственника объекта Антон Спешилов сообщил, что помогал выводить людей из горящего здания, знал лично всех погибших и что в этой трагедии у него погиб отец.

Напомним, что именно нарушение электропроводки является у следствия основной версией причины возникновения пожара, который унес жизни шести человек, еще один находится в больнице. Пожар начался на пятом этаже и быстро распространился на все здание, охватив площадь в 5 000 «квадратов».

#в стране и мире #пожар #Задержание #здание #суд #обвинение #Фрязино #собственник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 