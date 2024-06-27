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Суд арестовал фигурантов дела о пожаре во Фрязино

Представитель собственника объекта заявил, что знал лично всех погибших и что в этой трагедии у него погиб отец.
Владимир Рубанов 2024-06-27 19:17:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Щелковский городской суд отправил под стражу замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина и представителя собственника объекта Антона Спешилова, сообщил корреспондент «Звезды». Их обвиняют по делу о пожаре в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино. Фигуранты будут находиться в СИЗО до 24 августа.

Во время слушания Антон Спешилов сообщил, что помогал выводить людей из горящего здания, знал лично всех погибших и что в этой трагедии у него погиб отец.

Фомина и Спешилова задержали 26 июня в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ - «производство, хранение, перевозку, сбыт товаров либо выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи выяснили, что с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн». Эту организацию привлекли для обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.

По данным СК, что заместитель гендиректора этой фирмы и представитель собственника здания сдавали в аренду помещения, получали от арендаторов деньги за коммунальные услуги, в том числе за электричество, но не обеспечили безопасность этих услуг. Они не контролировали состояние электропроводки и нарушали требования пожарной безопасности помещения.

В понедельник, 24 июня, предположительно из-за неисправности проводки на 5-м этаже начался пожар, который потом охватил все верхние этажи. В бывшем корпусе НИИ оказались заблокированы люди. Двое из них выпрыгнули из окон, спасаясь от огня.

На данный момент известно о шести погибших.

По версии следствия, люди погибли в том числе из-за отсутствия сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.

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