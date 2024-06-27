Арестованный из-за пожара во Фрязино заявил, что у него там погиб отец

Один из обвиняемых по делу о пожаре в здании бывшего НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино заявил в суде, что помогал выводить людей из горящего здания и что в этой трагедии у него погиб отец. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Представитель собственника объекта Антон Спешилов сказал, что его задержали потому, что он бывал на этом объекте и «решал какие-то вопросы».

«Я просто в момент пожара выполнил гражданский долг - дал команду человеку, который всех уведомил. Вывели практически всех людей, кого смогли. Люди, которые там погибли - я их всех знал лично», - заявил Спешилов.

Сегодня Щелковский городской суд отправил под стражу до 24 августа Антона Спешилова и замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина.

По версии следствия, они сдавали помещения в сгоревшем корпусе бывшего НИИ «Платан» во Фрязино, но не обеспечивание соблюдение требований пожарной безопасности. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ - «производство, хранение, перевозку, сбыт товаров либо выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Во время пожара 24 июня погибли, по последним данным, шесть человек. Возгорание началось предположительно из-за неисправности проводки на 5-м этаже. В бывшем корпусе НИИ оказались заблокированы люди. Двое из них выпрыгнули из окон, спасаясь от огня.

По версии следствия, люди погибли в том числе из-за отсутствия сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.