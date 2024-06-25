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СК РФ подтвердил гибель шести человек в результате пожара во Фрязино

Возможной причиной пожара в ведомстве назвали неисправность электропроводки.
Ирина Егорова 2024-06-25 09:59:36
© Фото: ТРК «Звезда»

Шесть человек погибли в пожаре в высотном здании в подмосковном Фрязино, сообщила пресс-служба СК РФ актуальную на данный момент информацию.  

Отмечается, что возгорание началось в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился по всей площади здания и произошло обрушение перекрытий.

«Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», - сказано в сообщении.

Уточняется, что помещения в здании сдавались в аренду различным организациям, всего там находилось около 50 компаний. На данный момент следователи проводят обыски и допросы в местах проживания бизнесменов, которые арендовали там помещения. На месте пожара сотрудники СК РФ и криминалисты осматривают здание для установления точных причин возникновения пожара и его очагов возгорания.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул днем 24 июня в восьмиэтажном здании в городе Фрязино. Огонь охватил площадь в 5 000 «квадратов». Внутри были люди, они махали из окон спасателям и подавали сигналы о помощи. Два человека в попытках спастись от огня выпрыгнули из окон и разбились.

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