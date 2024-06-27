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Госдеп США призвал Киев проявлять веротерпимость

По данным СБУ, по состоянию на ноябрь 2023 года заведены 70 уголовных дел в отношении священников канонической УПЦ, 19 человек по ним осуждены.
Ян Брацкий 2024-06-27 07:13:10
© Фото: РИА Новости

Госдеп США призвал власти киевского режима проявлять веротерпимость и сдержанность в сфере свободы вероисповедания на Украине. Об этом говорится в ежегодном докладе ведомства.

«Сотрудники посольства США в Киеве продолжили призывать должностных лиц высокого ранга Украины проявлять терпимость, сдержанность и взаимопонимание, чтобы обеспечить уважение религиозной свободы и предпочтений всех людей», - цитирует ТАСС доклад Госдепа о свободе вероисповедания в мире.

Согласно данным Госдепа США, по состоянию на ноябрь 2023 года на Украине были открыты 70 уголовных дел в отношении священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Девятнадцать человек по ним были осуждены. Кроме того, Киев запретил въезд в страну 177 представителям Русской православной церкви.

Напомним, в последние годы Украина проводит политику вытеснения УПЦ, поощряя переход ее религиозных общин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Радикалы захватывают и блокируют храмы, власти на местах лишают УПЦ прав на аренду земли под церквями.

Не останавливаются власти Украины и перед откровенным вандализмом. Ранее была снесена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного монастыря. Сначала здание оцепили сотрудники полиции, на территорию заехала тяжелая строительная техника и бульдозеры. Они же вывезли камни и обломки, когда разрушение часовни было завершено. Утерянными также оказались редкие иконы и церковная утварь.

#Украина #Госдеп США #УПЦ #регилия
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