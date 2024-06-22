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По прошению патриарха Кирилла на Украине освободили осужденного митрополита

Глава РПЦ патриарх Кирилл добился освобождения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, приговоренного на Украине.
Марина Крижановская 2024-06-22 23:27:44
© Фото: tatmitropolia.ru

Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу удалось освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, архиерея Украинской православной церкви. Как сообщается на официальном сайте РПЦ, после проведенных переговоров решение украинских властей об освобождении митрополита Ионафана произошло 22 июня.

«7 августа 2023 года Винницким городским судом митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям, включающим "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "посягательство на территориальную целостность Украины"», - процитировала пресс-служба РПЦ опубликованное тогда заявление патриарха Кирилла.

После осуждения украинского архиерея предстоятель РПЦ 9 августа 2023 года направил запрос главам Поместных православных Церквей, религиозным деятелям и представителям международных организаций. Все время рассмотрения апелляции митрополит Ионафан был под домашним арестом, а 19 марта этого года он перенес инсульт с последующей госпитализацией.

Сообщается, что перед вынесением приговора на митрополита Ионафана не единожды оказывали давление, но он, отметили в РПЦ, «несмотря ни на что оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой».

Митрополит Ионафан не признавал предъявленные ему обвинения, в ближайшее время он прибудет в Москву.

#в стране и мире #освобождение #патриарх Кирилл #РПЦ #УПЦ #митрополит Ионафан #суд Украины
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