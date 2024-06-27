Пострадавших при крушении поезда в Коми доставили в больницу Инты

Пострадавших в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в Республике Коми доставили в больницу города Инта. Сейчас в стационаре Интинской горбольницы находятся три человека, еще пятеро пострадавших, включая ребенка, распределены по другим лечебным учреждениям, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, накануне девять вагонов пассажирского поезда сошли с путей на перегоне Инта-1 - Угольный. На место аварии незамедлительно были направлены оперативные и спасательные службы.

В результате трагедии два человека погибли, около 40 пострадали. Всего в поезде находились около 300 пассажиров.

Ранее в РЖД назвали подмыв железнодорожного полотна после обильных осадков предварительной причиной катастрофы. На месте продолжаются восстановительные работы.