МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пострадавших при крушении поезда в Коми доставили в больницу Инты

Самое тяжелое состояние у 14-летней пассажирки поезда, она госпитализирована в реанимацию.
Ян Брацкий 2024-06-27 12:26:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пострадавших в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в Республике Коми доставили в больницу города Инта. Сейчас в стационаре Интинской горбольницы находятся три человека, еще пятеро пострадавших, включая ребенка, распределены по другим лечебным учреждениям, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, накануне девять вагонов пассажирского поезда сошли с путей на перегоне Инта-1 - Угольный. На место аварии незамедлительно были направлены оперативные и спасательные службы.

В результате трагедии два человека погибли, около 40 пострадали. Всего в поезде находились около 300 пассажиров.

Ранее в РЖД назвали подмыв железнодорожного полотна после обильных осадков предварительной причиной катастрофы. На месте продолжаются восстановительные работы.

#поезд #ржд #больница #наш эксклюзив #Коми
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 