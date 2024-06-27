В РЖД заявили, что причиной ж/д аварии в Коми могли стать осадки

Подмыв железнодорожного полотна в результате обильных осадков мог стать причиной схода с рельсов нескольких вагонов поезда в Коми, заявили в РЖД. Пассажирский поезд № 511 Воркута – Новороссийск на перегоне Инта-1 – Угольный сошли 9 из 14 вагонов.

«Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна после обильных осадков. В ОАО "РЖД" работает штаб по ликвидации последствий происшествия. На месте схода вагонов продолжаются восстановительные работы», - передает радио Sputnik.

В компании добавили, что пассажиры, которые не получили повреждений, утром были отправлены в Новороссийск. Волонтеры помогли пересесть в новый поезд и перенести багаж.

По последним данным, в результате аварии погибли два человека, около 40 пострадали, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в поезде находилось около 300 пассажиров.