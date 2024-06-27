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Второго погибшего нашли на месте схода поезда в Коми

Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей, госпитализированные - по миллиону, семьям погибших назначена выплата в размере 2 млн 25 тысяч рублей.
Ирина Егорова 2024-06-27 09:05:39
© Фото: sztproc, Telegram

Тело еще одного человека следователи нашли на месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми. Дальнейшие поиски жертв продолжаются, устанавливаются личности погибших. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Также в компании озвучили размер компенсационных выплат, которые получат пострадавшие и родственники погибших.

«Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании.  Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим - по 500 тыс. рублей», - сказано в сообщении.

Напомним, что железнодорожная авария произошла накануне на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. В поезде находилось около 300 человек, они направлялись из Воркуты в Новороссийск. Пострадали около 40 человек, 10 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок из-за подмытия железнодорожной насыпи после обильных дождей. 

#поезд #ржд #СК РФ #погибшие #тело #Коми
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