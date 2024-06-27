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Хирург рассказал о состоянии пострадавших при сходе поезда в Коми

Ранее сообщалось о 40 пострадавших в происшествии, семь из них находились в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.
Елизавета Кондрикова 2024-06-27 01:41:52
© Фото: sztproc, Telegram © Видео: sztproc, Telegram

Пострадавшим при сходе поезда с рельсов в республике Коми не требуются полостные операции, врачи провели их осмотр, сообщил хирург Усинской ЦГБ Павел Тарарин.

«Вместе с доктором-хирургом, который здесь работает, все пациенты были осмотрены. На данный момент проведение полостных операций не требуется», - сказал врач в видео, опубликованном пресс-службой властей Коми.

Напомним, накануне с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута - Новороссийск, в результате пострадали 40 человек, семь из них находились в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, авария случилась, потому что река подмыла железнодорожную насыпь после обильных дождей. Прокуратура возбудила уголовное дело.

#поезд #Республика Коми #происшествие #раненые #сход с рельсов
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