Хирург рассказал о состоянии пострадавших при сходе поезда в Коми

Пострадавшим при сходе поезда с рельсов в республике Коми не требуются полостные операции, врачи провели их осмотр, сообщил хирург Усинской ЦГБ Павел Тарарин.

«Вместе с доктором-хирургом, который здесь работает, все пациенты были осмотрены. На данный момент проведение полостных операций не требуется», - сказал врач в видео, опубликованном пресс-службой властей Коми.

Напомним, накануне с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута - Новороссийск, в результате пострадали 40 человек, семь из них находились в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, авария случилась, потому что река подмыла железнодорожную насыпь после обильных дождей. Прокуратура возбудила уголовное дело.