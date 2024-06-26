Адвокат Ассанжа заявил, что сайт WikiLeaks продолжит работу

Работа сайта WikiLeaks, основанного Джулианом Ассанжем, будет продолжена. В этом не сомневается адвокат журналиста Барри Поллак.

«Работа Wikileaks будет продолжена, и я не сомневаюсь, что господин Ассанж останется силой, поддерживающей свободу слова и прозрачность. Он обладает сильным голосом, который нельзя заставить замолчать», - цитирует ТАСС слова адвоката.

Накануне судья окружного суда США на острове Сайпан приговорил Ассанжа к уже отбытому им в британской тюрьме сроку. Основателя WikiLeaks признали виновным в нарушении закона о шпионаже. Свою вину Ассанж признал в рамках соглашения с американской прокуратурой в обмен на свободу.

Напомним, Джулиану Ассанжу в США грозило до 175 лет тюрьмы или смертная казнь по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Он обвинялся в публикации нескольких тысяч конфиденциальных документов на сайте WikiLeaks, в том числе материалов Госдепартамента и Пентагона.