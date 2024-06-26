Джулиана Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить секретную информацию в качестве условия сделки с прокуратурой США по делу о нарушении закона о шпионаже. Об этом из зала суда на острове Сайпан сообщает журналист The Guardian.

«Джулиан Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить информацию и предоставить письменные показания о том, что он это сделал», - пишет The Guardian.

Ранее стало известно, что в ходе судебного заседания Джулиан Ассанж признал свою вину в нарушении закона о шпионаже. Основатель WikiLeaks рассчитывает, что это приведет к прекращению его уголовного преследования.

Напомним, ранее австралийский журналист вышел из британской тюрьмы Белмарш. Там он провел 1 901 день.