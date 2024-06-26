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Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить секретную информацию

Удаление данных стало одним из условий сделки с прокуратурой США.
Сергей Лебедев 2024-06-26 03:24:09
© Фото: Ray Tang, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Джулиана Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить секретную информацию в качестве условия сделки с прокуратурой США по делу о нарушении закона о шпионаже. Об этом из зала суда на острове Сайпан сообщает журналист The Guardian.

«Джулиан Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить информацию и предоставить письменные показания о том, что он это сделал», - пишет The Guardian.

Ранее стало известно, что в ходе судебного заседания Джулиан Ассанж признал свою вину в нарушении закона о шпионаже. Основатель WikiLeaks рассчитывает, что это приведет к прекращению его уголовного преследования.

Напомним, ранее австралийский журналист вышел из британской тюрьмы Белмарш. Там он провел 1 901 день. 

#сша #WikiLeaks #джулиан ассанж #суд #заседание #сайпан
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