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Адвокат Ярмуш предположила, что ждет Ассанжа после освобождения

Специалист по международному праву посоветовала бы журналисту не покидать Австралию. Скорее всего Ассанж будет выступать и писать книги.
Ирина Егорова 2024-06-25 11:19:20
© Фото: John Stillwell xinhua Globallookpress

Адвокат по международному праву Мария Ярмуш разъяснила, как основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и дала прогноз на его будущее. По ее словам, Ассанж признал себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения со стороны США.

«Поскольку он признал себя виновным, его дело будет направлено в суд, который должен будет вынести приговор. Его приговорят к пяти годам и двум месяцам тюрьмы, а это как раз тот срок, который Джулиан Ассанж уже отбыл в тюрьме Великобритании», - объяснила радио Sputnik адвокат.

Сам суд состоится 26 июня в 02.00 по московскому времени. Как считает Ярмуш, он пройдет дистанционно, а Ассанж будет присутствовать на заседании по видео-конференц-связи.

«Австралия не выдаст его теперь, поскольку в этой стране экстрадиция своих граждан запрещена. Впрочем, экстрадиция 52-летнего журналиста США уже неинтересна. Им нужно было, чтобы он признал себя виновным и согласился на вынесение приговора», – отметила Мария Ярмуш.

Что касается будущего журналиста, специалист предположила, что он займется написанием книг, мемуаров и будет давать выступления. А если все-таки Ассанж решит возобновить профессиональную деятельность, то ему не следует покидать территорию Австралии.

«США сохранили лицо, они наказали человека, которого обвиняли в шпионаже и в сговоре с хакерами, в распространении секретных данных. Думаю, Джулиан Ассанж очень сильно пострадал за свою деятельность, за свою смелость. Он семь лет провел в изоляции в посольстве Эквадора, потом пять лет и два месяца находился в тюрьме. Наверное, сейчас ему нужно поправить здоровье, восстановиться», – добавила она.  

Джулиан Ассанж 25 июня вышел из британской тюрьмы Белмарш, где провел 1 901 день. Он уже вылетел из Великобритании под залог.

После сделки с прокуратурой он получил возможность предстать перед судом на Северных Марианских островах, которые юридически являются территорией Штатов. Вместе с тем они находятся рядом с Австралией, гражданином которой Ассанж является.

Джулиану Ассанжу в США грозило до 175 лет тюремного заключения или смертная казнь по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Он обвинялся в публикации нескольких тысяч конфиденциальных документов на сайте WikiLeaks, в том числе материалов Госдепартамента и Пентагона.

#сша #джулиан ассанж #адвокат #суд #тюрьма #обвинение
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