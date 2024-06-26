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Судья приговорила Ассанжа к уже отбытому сроку в рамках сделки с США

Джулиан Ассанж признал свою вину в нарушении закона о шпионаже.
Сергей Лебедев 2024-06-26 05:21:14
© Фото: Bimal Gautam, Xinhua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Судья окружного суда США на острове Сайпан Рамона Мэнглона признала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в нарушении закона о шпионаже. Она приговорила его к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. Об этом пишет The Washington Post.

«Вы сможете выйти из зала суда свободным человеком», - заявила судья Рамона Мэнглона, обращаясь к австралийскому журналисту.

Ранее Джулиан Ассанж признал свою вину в нарушении закона о шпионаже. Он сделал это в рамках соглашения с прокуратурой США в обмен на свободу.

Напомним, изначально основателю WikiLeaks грозили пожизненное тюремное заключение или смертная казнь.

#сша #WikiLeaks #Соглашение #свобода #джулиан ассанж #суд
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