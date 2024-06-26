В Севастополе на «Аллее славы» похоронили убитую ракетой ВСУ девочку

В Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, которая погибла на пляже в Учкуевке во время ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ребенка похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, где находятся могилы участников спецоперации. Лиза была местной жительницей. В семье остались два ее брата.

«Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы», - написал глава города.

Девочка погибла в результате удара американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в воскресенье, 23 июня. Всего было убито четыре человека, пострадали 153.

ВСУ атаковали город пятью ракетами ATACMS. Четыре из них сбили, а одна взорвалась в воздухе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны России заявили, что Вашингтон несет ответственность за эту атаку.