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В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ

В Минобороны США отказались комментировать использование американских ракет ATACMS.
Сергей Лебедев 2024-06-26 01:39:38
© Фото: Liu Jie, XinHua, Global Look Press

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинских националистов. Об этом заявили РИА Новости в Министерстве обороны США. По словам представителя Пентагона, в ВСУ самостоятельно выбирают, куда стрелять.

При этом в военном ведомстве отказались комментировать применение киевским режимом американского оружия при атаке Севастополя. В Минобороны США данный вопрос переадресовали украинским коллегам.

Напомним, атака на пляж в Севастополе была совершена в воскресенье днем. Националисты использовали американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.

В результате украинского удара погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 151. 

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о прямой вовлеченности США в теракт в Севастополе. По его словам, атаку обсудят на следующем заседании Совбеза в июле.

#Украина #сша #Севастополь #Пентагон #атака
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