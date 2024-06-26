Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинских националистов. Об этом заявили РИА Новости в Министерстве обороны США. По словам представителя Пентагона, в ВСУ самостоятельно выбирают, куда стрелять.

При этом в военном ведомстве отказались комментировать применение киевским режимом американского оружия при атаке Севастополя. В Минобороны США данный вопрос переадресовали украинским коллегам.

Напомним, атака на пляж в Севастополе была совершена в воскресенье днем. Националисты использовали американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.

В результате украинского удара погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 151.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о прямой вовлеченности США в теракт в Севастополе. По его словам, атаку обсудят на следующем заседании Совбеза в июле.