В Севастополе водолазы нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ

В Севастополе водолазы обследуют акваторию после ракетного удара украинских националистов. Сейчас специалисты работают в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», - отметили в ведомстве.

На данный момент водолазы обследовали более двух гектаров морского дна. Еще 4,5 гектара предстоит проверить.

Напомним, атака на пляж в Севастополе была совершена в воскресенье днем. Националисты использовали американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.

В результате украинского удара погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 151.