МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Севастополе водолазы нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ

Сотрудники МЧС обследовали уже более двух гектаров морского дна.
Сергей Лебедев 2024-06-26 05:54:10
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Севастополе водолазы обследуют акваторию после ракетного удара украинских националистов. Сейчас специалисты работают в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», - отметили в ведомстве.

На данный момент водолазы обследовали более двух гектаров морского дна. Еще 4,5 гектара предстоит проверить.

Напомним, атака на пляж в Севастополе была совершена в воскресенье днем. Националисты использовали американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.

В результате украинского удара погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 151. 

#Водолазы #Севастополь #МЧС #атака #ATACMS
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 