Депутаты Государственной думы сдали кровь для пострадавших от терактов в Севастополе и Дагестане. Для этого парламентарии посетили мобильный комплекс заготовки крови ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева».

Напомним, в минувшее воскресенье украинские боевики атаковали пляж в Севастополе. Для удара использовались ракеты ATACMS американского производства. Националисты оснастили их кассетной боевой частью, из-за чего пострадал 151 человек. Четыре человека, включая двух детей, погибли.

Последствия украинского удара в Крыму устраняют до сих пор. Водолазы обследуют акваторию. Основные работы ведутся в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка». Обследовано более двух гектаров морского дна, найден неразорвавшийся кассетный боеприпас.

Вечером 23 июня вооруженные террористы напали на церкви, синагогу и пост ДТП в Дербенте и Махачкале. Власти региона ввели режим контртеррористической операции. В результате атаки погибли более 20 человек, большинство из которых сотрудники полиции. Еще 46 человек пострадали.