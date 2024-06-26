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Депутаты сдали кровь для пострадавших от терактов в Крыму и Дагестане

У здания Государственной думы РФ припарковалась мобильная донорская станция, в которой депутаты смогли сдать кровь для пострадавших в Севастополе, Дербенте и Махачкале.
Ян Брацкий 2024-06-26 10:46:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Депутаты Государственной думы сдали кровь для пострадавших от терактов в Севастополе и Дагестане. Для этого парламентарии посетили мобильный комплекс заготовки крови ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева».

Напомним, в минувшее воскресенье украинские боевики атаковали пляж в Севастополе. Для удара использовались ракеты ATACMS американского производства. Националисты оснастили их кассетной боевой частью, из-за чего пострадал 151 человек. Четыре человека, включая двух детей, погибли.

Последствия украинского удара в Крыму устраняют до сих пор. Водолазы обследуют акваторию. Основные работы ведутся в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка». Обследовано более двух гектаров морского дна, найден неразорвавшийся кассетный боеприпас.

Вечером 23 июня вооруженные террористы напали на церкви, синагогу и пост ДТП в Дербенте и Махачкале. Власти региона ввели режим контртеррористической операции. В результате атаки погибли более 20 человек, большинство из которых сотрудники полиции. Еще 46 человек пострадали.

#в стране и мире #Теракт #Дагестан #Севастополь #Госдума РФ #кровь #Доноры
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