Путин наградил погибших в Дербенте протоиерея и охранника церкви

Президент России Владимир Путин наградил погибших в Дагестане от рук боевиков настоятеля православного храма протоиерея Николая Котельникова и охранника посмертно. Об этом свидетельствует указ президента.

Протоиерея и охранника церкви наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». Такими же высокими наградами были удостоены погибшие при отражении атак террористов сотрудники полиции.

Также медалями за храбрость были награждены полицейские, участвовавшие в задержании боевиков.

Напомним, ранее стало известно, что православная церковь в Дербенте изначально была целью преступников, боевики планировали убийство священника.

Нападения были совершены вечером в воскресенье 23 июня, в ходе боевых операций были ликвидированы шесть террористов. В результате атаки погибли 20 человек, большинство из них - силовики, еще 46 человек пострадали.