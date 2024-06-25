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Путин наградил погибших в Дербенте протоиерея и охранника церкви

Погибших от рук боевиков наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу», наградами посмертно были также отмечены полицейские, отражавшие атаку террористов.
Елизавета Кондрикова 2024-06-25 22:02:36
© Фото: Махачкалинская епархия РПЦ

Президент России Владимир Путин наградил погибших в Дагестане от рук боевиков настоятеля православного храма протоиерея Николая Котельникова и охранника посмертно. Об этом свидетельствует указ президента.

Протоиерея и охранника церкви наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». Такими же высокими наградами были удостоены погибшие при отражении атак террористов сотрудники полиции.

Также медалями за храбрость были награждены полицейские, участвовавшие в задержании боевиков.

Напомним, ранее стало известно, что православная церковь в Дербенте изначально была целью преступников, боевики планировали убийство священника.

Нападения были совершены вечером в воскресенье 23 июня, в ходе боевых операций были ликвидированы шесть террористов. В результате атаки погибли 20 человек, большинство из них - силовики, еще 46 человек пострадали.

#награда #Дагестан #церковь #Владимир Путин #Орден мужества #Дербент #протоиерей котельников
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