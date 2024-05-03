Китай запустил зонд для доставки грунта с обратной стороны Луны

Сегодня китайская ракета «Чанчжэн-5 Y8» с зондом «Чанъэ-6» успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР. По его данным, аппарат уже вышел на переходную орбиту Земля - Луна.

Отмечается, что лунный зонд «Чанъэ-6» должен впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Предполагаемая продолжительность миссии - 53 дня.

Местом посадки выбран ударный кратер Аполлон. Он расположен в бассейне Южный полюс - Эйткен.

Напомним, в марте Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Сорочий мост-2»), предназначенного для обеспечения связи с миссией «Чанъэ-6». Он несет на себе множество научных грузов и может проводить научные исследования.