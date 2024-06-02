Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно сел на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, откуда должен впервые в истории доставить образец грунта. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Посадка была совершена в районе одного из самых больших лунных кратеров Бассейн Южный полюс-Эйткен. Запуск на орбиту осуществили 3 мая, один месяц зонд провел в пути к Луне, место прилунения было выбрано заранее.

До этого в 2019 году Китай направлял на обратную сторону естественного спутника Земли зонд «Чанъэ-4», однако тот только изучил местность, но не взял образцы. Нынешняя китайская миссия, в случае успешного завершения, станет первой, которой удастся доставить грунт с обратной стороны Земли.

Ранее сообщалось, что ожидаемая длительность миссии «Чанъэ-6» составит 53 дня, запуск состоялся на космодроме Вэньчан на острове Хайнань. Трансляцию пуска вело Центральное телевидение КНР.