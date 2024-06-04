Китайский зонд «Чанъэ-6» собрал образцы грунта и взлетел с Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с поверхности Луны и вышел на заданную орбиту вокруг естественного спутника Земли. Об этом сообщает агентство Синьхуа с ссылкой на китайское национальное космическое управление.

Взлетный модуль впервые в истории человечества собрал образцы грунта с обратной стороны Луны.

«Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны», - говорится в сообщении агентства.

2 июня были опубликованы кадры того, как зонд успешно совершил посадку на темной стороне Луны в заранее выбранном районе бассейна Южный полюс - Эйткен.