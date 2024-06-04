МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Китайский зонд «Чанъэ-6» собрал образцы грунта и взлетел с Луны

Зонд вышел на заданную орбиту вокруг Луны.
Мария Зайцева 2024-06-04 03:48:20
© Фото: Jin Liwang XinHua Globallookpress

Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с поверхности Луны и вышел на заданную орбиту вокруг естественного спутника Земли. Об этом сообщает агентство Синьхуа с ссылкой на китайское национальное космическое управление.

Взлетный модуль впервые в истории человечества собрал образцы грунта с обратной стороны Луны.

«Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны», - говорится в сообщении агентства.

2 июня были опубликованы кадры того, как зонд успешно совершил посадку на темной стороне Луны в заранее выбранном районе бассейна Южный полюс - Эйткен.

#Китай #в стране и мире #Луна #грунт #Зонд #образцы #обратная сторона луны
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 