Отсутствие значимой реакции на теракт ВСУ в Севастополе со стороны Секретариата ООН вызывает у России сожаление. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

По его мнению, эта ситуация являет собой яркий пример двойных стандартов. Москву также не удивляет молчание западных СМИ по этому поводу. Жизни россиян там никого не интересуют, добавил дипломат.

«Отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права, вызывает еще большее сожаление», - цитирует Life слова Небензи.

Ранее постпред России при ООН заявил о прямой вовлеченности США в теракт в Севастополе с применением американских ракет ATACMS. Это преступление киевского режима Совбез ООН еще обсудит, предупредил Небензя.

После удара ВСУ по Севастополю в МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси. Там ей заявили о прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт и напомнили о равной ответственности США и киевского режима за гибель людей.

Напомним, днем 23 июня националисты нанесли удар по пляжу в Севастополе американскими ракетами. Жертвами атаки стали четыре человека, два из которых - дети. Еще 153 человека получили ранения различной степени тяжести.