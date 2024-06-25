МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя обратил внимание на молчание ООН и СМИ после теракта в Крыму

По мнению Василия Небензи, Секретариат ООН должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права, как удар ВСУ по пляжу в Севастополе.
Ян Брацкий 2024-06-25 07:26:29
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Отсутствие значимой реакции на теракт ВСУ в Севастополе со стороны Секретариата ООН вызывает у России сожаление. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

По его мнению, эта ситуация являет собой яркий пример двойных стандартов. Москву также не удивляет молчание западных СМИ по этому поводу. Жизни россиян там никого не интересуют, добавил дипломат.

«Отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права, вызывает еще большее сожаление», - цитирует Life слова Небензи.

Ранее постпред России при ООН заявил о прямой вовлеченности США в теракт в Севастополе с применением американских ракет ATACMS. Это преступление киевского режима Совбез ООН еще обсудит, предупредил Небензя.

После удара ВСУ по Севастополю в МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси. Там ей заявили о прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт и напомнили о равной ответственности США и киевского режима за гибель людей.

Напомним, днем 23 июня националисты нанесли удар по пляжу в Севастополе американскими ракетами. Жертвами атаки стали четыре человека, два из которых - дети. Еще 153 человека получили ранения различной степени тяжести.

#ООН #Теракт #сша #Севастополь #ВСУ #ATACMS #небензя
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 