Небензя: США напрямую вовлечены в теракт в Севастополе

США напрямую вовлечены в террористический акт киевского режима в Севастополе 23 июня с применением американских ракет ATACMS, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он сообщил, что этот теракт будет обсуждаться на следующем заседании Совбеза в июле.

После ракетного удара по Севастополю в МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси. Там ей заявили о вовлечении США в украинский конфликт и о равной ответственности Вашингтона и Киева за гибель гражданских людей.

Трейси заявила, что Вашингтон сожалеет о гибели «любого гражданского населения в связи с конфликтом на Украине», сообщили в Госдепартаменте.

В результате удара по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной боевой частью суббоеприпасы попали на территорию пляжей в Учкуевке и Любимовке. Погибли четыре человека, пострадали 153.