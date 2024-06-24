Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в РДКБ в Москве

Четверых детей, пострадавших при обстреле ВСУ пляжа в Севастополе, доставили в РДКБ, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России доставлено четверо пострадавших: это дети от 8 до 15 лет, трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», - рассказал заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной.

Как только детей привезли, врачи выполнили пациентам компьютерную томографию. Следующим этапом будет проведение диагностических процедур, который помогут определить тактику лечения, в том числе возможно хирургическое вмешательство.

Лечение проводит консилиум ведущих врачей столицы, профильные специалисты после необходимых процедур сделают заключения по состоянию маленьких пациентов.

Ранее пострадавших доставили в Москву спецбортом МЧС. Всего были транспортированы 22 человека, в том числе 12 детей, двое из них находятся на аппаратах ИВЛ.

Напомним, в результате украинской атаки по Севастополю в воскресенье 23 июня погибли четыре человека, еще 151 получили ранения. ВСУ обстреляли пляж города в выходной день, когда там отдыхали много взрослых с детьми.

По сообщению Минобороны России, удары наносились ракетами ATACMS американского производства. Посол США в Москве Линн Трейси заявила, что Вашингтон сожалеет о гибели любого гражданского населения в связи с конфликтом на Украине.