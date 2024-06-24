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Посол США заявила о сожалении из-за гибели гражданского населения

В Вашингтоне сожалеют о гибели «любого гражданского населения» в связи с конфликтом на Украине, сообщили в Госдепе.
Владимир Рубанов 2024-06-24 22:02:45
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Посол США Линн Трейси заявила в МИД РФ, что Вашингтон сожалеет о гибели любого гражданского населения в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Американского дипломата вызвали в здание министерства после удара ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого четыре человека погибло и больше сотни получили ранения.

В министерстве заявили послу, что разрешение Вашингтона на удары вглубь российской территории не останется безнаказанным. В МИД подчеркнули, что США фактически стали стороной конфликта и несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль прекрасно понимает, кто стоит за ракетной атакой на Севастополь. Он напомнил слова Путина о том, кто наводит на цели сложные в технологическом плане ракеты и кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы, отметил Песков.

Ранее в Минобороны России заявили, что задания на пуск ракет ATACMS вводят американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США. Поэтому отвесенность за ракетную атаку на Севастополь несет Вашингтон. Эти действия не останутся безответными, подчеркнули в Минобороны.

#сша #Севастополь #МИД РФ #Госдепартамент США #ATACMS #ракетный удар #Госдепартамент #Линн Трейси
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